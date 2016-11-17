Москва, 17 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Впервые ученые России и Китая выработали и утвердили единую методику проведения научных исследований осетровых. Такие договоренности достигнуты на заседание рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури в китайском Харбине, сообщили в Росрыболовстве.

Hans Осетр

В дальнейшем каждая сторона будет обмениваться информацией о проведенных исследованиях для оценки запаса осетровых.

Представители обеих стран подтвердили, что вылов осетровых видов рыб ведется только для воспроизводства и научных исследований.

Кроме того, в ходе встречи специалисты двух стран обменялись итогами совместной работы рыбоохраны в весенне-летний и осенний периоды этого года.

Отметим, в марте 2016 года Россия и Китай объявили мораторий на промышленный вылов амурского осетра и калуги в реке Амур до восстановления популяции этих видов рыб.