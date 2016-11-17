Севастополь, 17 ноября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Урегулирование долгов перед украинскими банками нельзя вешать на население. Это вопрос государственной политики России в отношении властей, которые руководят сейчас Украиной на не легитимной основе. Об этом в Севастополе 17 ноября заявил журналистам советник президента, ведущий экономист Сергей Глазьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Журналисты просили экономиста дать совет жителям полуострова, которые находятся под давлением коллекторских компаний, требующих возврата долгов по обязательствам перед украинскими банками.

«Наш президент высказался в отношении этих долгов. Я считаю, что нужно следовать духу этого высказывания. Его, конечно, нужно юридически правильно оформить. Урегулирование этих долгов нельзя вешать на население. Это урегулирование взаимных долговых обязательств между Украиной и Россией», — сказал Глазьев.

Он полагает, что в данном случае взыскание долгов с крымчан — не дело коллекторских компаний, а вопрос государственной политики.

«Мы, как Российское государство, принимаем на себя множество обязательств, в том числе, не только госкомпаний, но и банков. И без консолидации этих обязательств на государственном уровне правильно защитить интересы наших инвесторов и кредиторов, как и заемщиков, от взаимоотношений с оккупационными властями, которые сегодня руководят Украиной абсолютно на не легитимной основе, — абсолютно невозможно», — считает Глазьев.

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Фонд защиты вкладчиков заявил о том, что три коллекторских агентства будут взыскивать с крымчан долги перед украинскими банками. В фонде имеется информация о выкупленных правах требований ПАО «Фидобанка», ПАО «Альфа-Банка» и ПАО «ОТП Банка».

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