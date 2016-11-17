Калининград, 17 ноября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Калининградский суд опубликовал мотивированное решение о признании незаконным предупреждения, вынесенного региональным управлением Роскомнадзора в отношении газеты «Новые колёса», опорочивших память советских солдат.

Советские солдаты на подступах к фашистской крепости

Напомним, предупреждение о недопустимости нарушения закона было связано со скандальной статьёй под заголовком «Врач-хирург из Кёнигсберга», вышедшей в канун Дня Победы в этом году. В материале шла речь о том, что советские воины в дни штурма Кёнигсберга «разбомбили поезд с беженцами», «стали насиловать санитарок, медсестёр и пациенток» и т.д. При этом статья была проиллюстрирована снимками изуродованных женщин и девочек-подростков, погибших якобы от рук советских солдат. Роскомнадзор, вынося предупреждение, указал, что в статье содержатся сведения, выражающие явное неуважение к обществу, к дням воинской славы и памятным датам России, связанных с защитой Отечества.

Вместе с тем судья Центрального районного суда г. Калининграда Ольга Тращенкова, ссылаясь на Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», заявила Роскомнадзору, что значимая для всех жителей Калининграда дата 9 апреля (газета вышла накануне 9 апреля — годовщины штурма города-крепости Кёнигсберг. — ИА REGNUM ) — «не отнесено к памятным датам и дням воинской славы России».

«При этом в статье День Победы в Великой Отечественной войне не упоминается, а сама статья опубликована более чем за месяц до этого дня воинской славы России, — говорится далее в мотивировочном решении судьи Тращенковой. — Кроме того, изучив и проанализировав текст статьи, суд пришел к выводу о том, что какой-либо негативной информации непосредственно о Дне Победы, которая выражала бы явное неуважение к обществу, в ней не содержится. Изложенные даже таким образом сведения в спорной статье, по мнению суда, не умаляют подвиг советских солдат, как погибших в этой войне, так и выживших в ней, не уничижают память о них и о миллионах жертв среди мирного населения».

По мнению судьи, «автор статьи преподнёс информацию таким образом, что читателями описанное воспринимается не иначе, как воспоминаниями жителя Кёнигсберга, пережившего штурм города солдатами Советской Армии, давшего оценку произошедшим в те дни событиям».

Таким образом, суд счёл, что у административного ответчика Роскомнадзора не имелось правовых оснований для вынесения оспариваемого предупреждения.