Москва, 17 ноября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Некоторые американские дипломаты извинились перед телеканалом «Russia Today» за резкую реакцию официального представителя Госдепа Джона Кирби в ответ на вопрос журналистки RT. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Джим Керри

«Не все дипломаты посчитали это нормальным. В частном порядке телеканалу были высказаны извинения. Этот беспрецедентный случай разделения журналистов на правильных и неправильных будет поставлен в ходе контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри сегодня в Перу», — сказала Захарова.

По её словам, министры проведут встречу на полях саммита АТЭС: «Упомянутый случай будет доведён до госсекретаря. Немножко нужно контролировать рупор Госдепа. Но если этого не произойдёт — за нами не заржавеет».

Напомним, ранее в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Джон Кирби в ответ на вопрос журналистки «Russia Today» о достоверности данных США по Сирии заявил, что он не ставит RT в один ряд с другими СМИ. Впоследствии представители Госдепа извинились перед журналисткой за столь резкие слова Кирби.