Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. 17 ноября состоялось заседание совета Переславль-Залесской городской думы. На нем депутатам довели информацию о задержании главы городского округа Дениса Кошурникова. При этом вопрос о том, кто будет возглавлять город в сложившейся ситуации не решен, так как в структуре Переславской администрации отсутствует должность первого заместителя.

Антон Голицын ИА REGNUM Спасо-Преображенский собор, Переславль-Залесский

«В случае избрания такой меры пресечения, как арест, Денис Кошурников должен отдать распоряжение о назначении кого-то из своих заместителей временно исполняющим обязанности мэра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Сергей Хабибулин.

При этом временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов имеет право внести в городскую думу Переславля-Залесского своего кандидата на должность исполняющего обязанности мэра.

«Глава региона может внести кандидатуру на пост врио главы в городскую думу, а депутаты в праве принять решение по данной кандидатуре. Окончательное слово останется за депутатами», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрей Крутиков.

В самой перславль-залесской городской думе считают, что принимать какие-либо решения на сегодняшний день преждевременно в связи с недостатком информации о ситуации с Денисом Кошурниковым.

«Принимать какие-то решение пока что рано. До членов совета городской думы было доведено что произошло. Пока информации по ситуации с мэром города мало, а принимать какие-либо решения без информации нельзя», — считает председатель фракции КПРФ в Переславль-Залесской городской думе Александр Дыма.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Переславля-Залесского Ярославской области Денис Коршурников был задержан сотрудниками Главного следственного управления СКР 16 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Возбуждено уголовное дело.