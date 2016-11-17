Симферополь, 17 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа может остановиться на пять дней — с 20 по 24 ноября из-за сильного ветра в Керченском проливе. Об этом на своём сайте сообщает оператор переправы — ООО «Морская дирекция».

Solundir Керченская паромная переправа, вид от крымского берега

По данным оператора, порывы ветра могут доходить до 25 метров в секунду, тогда как паромы не могут выходить в море, если ветер сильнее 20 метров в секунду. «Согласно предварительному прогнозу погоды, в акватории Керченского пролива с 20 по 24 ноября ожидается ухудшение погодных условий в связи с усилением ветра до 20−25 м/с. В целях соблюдения требований безопасности мореплавания возможна приостановка работы судов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспортных средств через Керченскую паромную переправу», — сообщили в «Морской дирекции».

При этом оператор переправы отмечает, что паромы будут ходить «по фактической погоде», то есть в моменты, когда ветер будет затихать. Чтобы избежать очередей на переправе, в «Морской дирекции» рекомендуют пассажирам и автолюбителям воздержаться от поездок на материк и обратно через переправу в период с 20 по 24 ноября.