Йошкар-Ола, 17 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум.



Unise.ru Непорядочный врач

В республике Марий Эл перед судом предстанет бывшая заведующая отделением больницы, врач-хирург хирургического отделения, обвиняемая по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, заведующая, а в последующем врач хирургического отделения одной из районных больниц чтобы получить стимулирующие выплаты и возможность подтверждения квалификации два года проводила детям в возрасте от 0 до 10 лет операции по циркумцизии (обрезание) по религиозным соображениям.

При этом хирург и другие сотрудники, введенные ей в заблуждение, оформляли ложные документы о послеоперационном лечении детей в условиях стационара. На основании этих документов получались выплаты от страховых компаний по полисам обязательного медицинского страхования.

В результате за 45 операций больницей получено свыше 350 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела врач уволилась с занимаемой должности.

По уголовному делу изъят и исследован большой объем документации, назначены и проведены 2 судебно-бухгалтерские, комиссионная судебно-медицинская экспертизы, допрошено свыше 200 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 13 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.