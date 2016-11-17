Москва, 17 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин, известный советский и российский кинорежиссёр, депутат Государственной думы («Единая Россия»), высказал своё отношение к инициативе, поддержанной президентом России Владимиром Путиным, о принятии закона о российской нации в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Станислав Сергеевич Говорухин

На вопрос, стоит ли принимать подобный закон, Говорухин ответил: «Я пока не очень понимаю, что происходит. Я знаю, что мы много веков были русским народом. И сейчас мы русский народ по факту».

Говорухин привёл пример того, как человек сталкивается с необходимостью идентифицировать себя со своей нацией, народом и страной. Такое бывает, когда человек едет за границу и, например, теряет там документы. Если на вопрос, кто он, человек ответит «тунгус», то его не поймут: «Тунгус — это где? В России? А, русский!»

Сейчас, когда нет СССР и советской власти, то трудно ответить на вопрос «Кто мы», считает Говорухин. «Россиянин — само слово-то отвратительно!» — сказал он.

На вопрос, не прижилось ли уже это слово, Говорухин ответил, что оно, может, и прижилось. Но всё равно слова «россиянка», «россиянин» — даже чисто лингвистически не звучат.

«Но вполне возможно, что мы были много веков русским народом, а теперь станем россиянами», — сказал он.

На вопрос, нужна ли идеология в России, Говорухин ответил, что не знает. «Это настолько серьёзный вопрос, он требует настолько серьёзного обсуждения и участия всего народа в этом обсуждении, что сегодня говорить об этом бессмысленно», — сказал он.

Если же проводить референдум на эту тему, то он должен быть тщательно подготовлен. Огромные массы людей нужно посвятить в существо вопроса.

Напомним, 31 октября президент России поддержал идею создания закона о российской нации. «Но что точно можно и нужно реализовывать — это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать — это закон о российской нации», — сказал президент.

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