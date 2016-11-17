Москва, 17 ноября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Информация об открытии крупнейшего месторождения нефти и газа в Техасе (США) является «очевидным лукавством». Об этом сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской на своей странице в соцсети Facebook.

ptra Добыча нефти

«Очевидное лукавство, — пишет глава Минприроды. — О каком месторождении может идти речь, если это лишь ресурсы?»

По его словам, Геологическая служба США (USGS) с 2014 г. на основе новой методики щедро оценивает ресурсы регионов страны на «нелокализованную «продолжительную» нефть».

Донской намерен дать поручение Всероссийскому нефтяному научно-исследовательскому геологоразведочному институту (ВНИГРИ) сделать аналитическое заключение об открытых запасах нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об открытии месторождения в Техасе сообщила американская геологическая служба. По предварительным оценкам, запасы месторождения якобы достигают 20 млрд баррелей нефти, 16 трлн куб. м газа и 1,6 млрд баррелей конденсата.

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