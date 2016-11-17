Брюссель, 17 ноября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что сожалеет о выходе России из Международного уголовного суда (МУС), сообщает 17 ноября Reuters.

Тома Курюр. Пьеро в уголовном суде. 1863

«Мы сожалеем о решении Российской Федерации… Европейский Союз остается верным сторонником МУС и стремится к всестороннему сотрудничеству с целью предотвращения серьезных преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», — сказала Могерини.

Напомним, 16 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин издал распоряжение, согласно которому Россия отказывается быть участником МУС.

В январе этого года представители МУС заявили, что Канцелярия прокурора получила разрешение на проведение расследования возможных преступлений во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.