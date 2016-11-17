Архангельск, 17 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Корпорация развития Архангельской области совместно с региональным министерством экономического развития запустили отбор резидентов для «территории опережающего социально-экономического развития», которая должна появиться в ближайшее время в Онеге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КРАО.

Коровин Константин Алексеевич. Архангельск. 1897

Муниципалитет готов предоставить инвестиционные площадки для заинтересованных инвесторов и предпринимателей. Более 200 га земли, территория, здания и сооружения завода ЖБИ и другие свободные помещения ждут инвесторов.

Резидентами могут стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для них предусматривается таможенные льготы, особый режим налогообложения и упрощенный порядок ведения бизнеса. Например, предусмотрены пятилетние льготы по налогу на прибыль организаций от 0% до 5%, в последующие пять лет ставка не может быть менее 10% начиная с периода, в котором была получена первая прибыль. Субъектам Российской Федерации дано право устанавливать конкретную пониженную налоговую ставку налога на прибыль.

Также резиденты ТОР не будут платить НДС, пошлины на ввозимые для производственных нужд товары (сырье, материалы) за счет применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

«Создание территорий со специальным режимом предпринимательской деятельности является одним из эффективных правовых средств государственного регулирования экономики и хорошо зарекомендовало себя на Дальнем Востоке. Мы готовы оказать консультативную поддержку инвесторам, помочь выбрать им наиболее подходящие площадки для инвестирования», — прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев.

Как сообщается в пресс-релизе Корпорации развития Архангельской области, Онега — крупный лесопромышленный центр. В районе выращивают картофель, овощи, занимаются мясомолочным скотоводством. Месторождения гранитов, щебня, кирпичных глин. Также имеется порт, расположенный в 7 км от устья реки Онега, впадающей в вершину Онежского залива Белого моря.

По мнению архангельского предпринимателя Алексея Коковина, Онега самая неудачное место для привлечения бизнеса, и, скорее всего, инвесторов не заинтересует подобное предложение.

«Этот район считается одним из самых депрессивных в области, в котором умирает производство, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Коковин. — Главная причина, почему бизнес туда не идет, это отсутствие дорог. Единственная связь района с областным центром шесть месяцев в году превращается в непроезжее месиво. Выход к морю? А какой объем перевалки у онежского порта? Он близок к нулю».

По мнению Коковина, гораздо логичнее было бы расположить зону опрежающего развития в Вельском районе.

«Отличная транспортная развязка у Вельска делает его итак привлекательным для развития бизнеса, почему бы не усилить этот момент? Хорошая железнодорожная сеть, небольшое плечо до Вологды, а далее до Москвы, есть направление на Санкт-Петербург», — рассуждает предприниматель.

Отметим, что это не первая спорная инициатива Корпорации развития Архангельской области в регионе. Ранее депутаты областного Собрания пытались узнать куда же уходят средства, направленные на развитие КРАО, но внятного ответа не получили.