Москва, 17 ноября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Одна из целей комиссии Госдумы по доходам депутатов — формирование в обществе антикоррупционного правосознания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявила глава комиссии Наталья Поклонская («Единая Россия»), открывая заседание.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

По ее словам, цель комиссии — «формирование в обществе антикоррупционного правосознания».

«Прежде всего надо начинать с себя, что называется собственным примером должны показать, как нужно соблюдать законы, принятые нами же, чтобы с чистой совестью можно было критиковать нерадивых чиновников с высокой трибуны», — сказала депутат.

По ее словам, на первом заседании предполагается рассмотреть организационные вопросы и определить задачи работы.