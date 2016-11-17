Брюссель, 17 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. На прошедшем в Брюсселе заседании Совета по экономике и финансам ЕС, посвященном бюджету ЕС, после 18-часовых дискуссий было достигнуто соглашение между странами-членами и Европарламентом по вопросу расходов бюджета на 2017 год, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 ноября, в пресс-службе Европарламента.

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Совет и Европарламент договорились, что обязательства бюджета ЕС на 2017 год составят 157,9 млрд евро, выплаты — 134,5 млрд евро. Больше всего внимания в бюджете ЕС на 2017 год будет уделено росту экономики ЕС, поощрению конкурентоспособности и занятости, также борьбе с миграционным кризисом и обеспечению безопасности. На политику смычки выделено 53,6 млрд евро. На расходы сельского хозяйства предусмотрено выделить 58,6 млрд евро, в то числе 500 млн евро в качестве дополнительной поддержке производителям молока, выделенные в связи с трудным положением на рынке.

«Кроме того, реагируя на меняющуюся геополитическую ситуацию, учреждения решили выделить 560 тыс. евро на расходы стратегических коммуникаций — это средства, выделенные на борьбу с дезинформацией, контроль над информацией за пределами ЕС и обеспечение целевой коммуникации. Во время дискуссий также было решено на 8 млн евро увеличить финансирование странам Восточного соседства», — отметили в пресс-службе ЕП.

В бюджете Литвы на 2017 год средства ЕС, как предполагается, составят около 2 млрд евро — это на 4,8% меньше, чем в этом, 2016 году, выплаты в бюджет ЕС — около 400 млн евро.