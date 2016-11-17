Москва, 17 ноября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В целом предприятия оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали мобилизационную готовность в рамках внезапной проверки войск и учений «Кавказ-2016». Однако определенные недочеты, выявленные при этой работе, необходимо устранить, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководителями Минобороны и предприятий ОПК, сообщает 17 ноября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил, что в рамках масштабных мероприятий, которые состоялись в начале года и осенью, вопросам снабжения военных соединений и готовности предприятий ОПК к выпуску продукции было уделено большое внимание.

«В основном предприятия со своими задачами справились. В то же время были выявлены — в такой масштабной работе не может быть по‑другому — определённые недочёты, которые впоследствии могут повлиять на объёмы и своевременность поставок продукции военного назначения», — отметил Путин.

В результате Минобороны, а также Минпромторг, Росрезерв и другие ведомства получили поручения по устранению недостатков. В частности, руководителям министерств и ведомств, а также регионов страны предстоит пройти специальную подготовку.