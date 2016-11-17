Махачкала, 17 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев прибыл в Дагестан с рабочим визитом. Нынешний визит в республику стал первым для Белавенцева. Он заявил, что намерен изучить «болевые точки» региона, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

Шамиль Магомедов Махачкала

За время двухдневного пребывания в Дагестане полпред хочет обсудить с руководством региона ряд просьб о помощи со стороны федерального центра, которые глава республики Рамазан Абдулатипов озвучил на встрече с президентом РФ. Он также отметил, что сконцентрирует свои усилия на работе в Махачкале в том числе и из-за новой волны ухудшения погодных условий в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Дагестан приезжал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он провел совещание по вопросам состояния топливно-энергетического комплекса, на котором заявил о создании рабочей группы из представителей силового и экономического блока с функцией контроля над ситуацией в этой сфере. В частности, это касается крупной задолженности республики за электричество, размер которой превысил уже 19 млрд рублей.

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Напомним, Олег Белавенцев был назначен полпредом президента РФ в СКФО вместо Сергея Меликова, который стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии. Ранее Белавенцев работал полпредом в Крымском федеральном округе.