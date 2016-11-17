Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум.

В столицу Татарстана прибыли футболисты и тренерский штаб «Ростова». 18 ноября на «Казань Арене» жёлто-синие будут противостоять местному «Рубину» в рамках 14-го тура РФПЛ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 17 ноября, в расположении команды отсутствует полузащитник Кристиан Нобоа, который помог сборной Эквадора обыграть Венесуэлу со счетом 3:0.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Завтрашний матч ростовчан и казанцев рассудит столичный арбитр Алексей Николаев, которому помогут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков из Москвы, а также инспектор Алексей Румянцев и делегат РФПЛ Вячеслав Мельников из Санкт-Петербурга.

Отметим, что вместе с командой в Казань прилетел нападающий Сердар Азмун. Футболист в последние дни вновь попал на первые полосы изданий. Так, ФК «Рубин» подал заявление в республиканский следственный комитет РФ с просьбой проверить подлинность документов, на основании которых иранский форвард перешел в «Ростов».

ИА REGNUM уже сообщало о том, что законность трансфера иранского легионера рассмотрит Международная федерация футбола (FIFA). «Полностью дело о переходе Азмуна из «Рубина», конечно, не закрыто. Решён только вопрос его регистрации за «Ростов». Спор между Сердаром и «Рубином», думаю, будет продолжаться ещё долго», — заявлял адвокат Михаил Прокопец.

Подробнее: FIFA рассмотрит законность трансфера Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов»

Между тем, Сердар Азмун, которого часто сравнивают с Месси, уже не в первый раз привлекает внимание английских клубов. Если в сферу интересов «Сток Сити» иранский футболист попал в сезоне 2015/16, то в нынешнем сезоне им заинтересован «Ливерпуль».

Но ни для кого не секрет, что вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев и иранский форвард — неразделимые люди.Так, к Азмуну туркменский специалист применяет более жёсткие меры, чем к другим игрокам.

«Азмун — близкий мне человек не по национальности, а потому что его не хотели брать в «Рубин», когда я его предлагал, в связи с тем, что он тоже туркмен. Но пришлось убедить. Я с ним разговариваю жёстче, чем с остальными ребятами. У меня есть на это право, потому что его мне дал отец Азмуна. Я знаю, как с ним разговаривать», — отмечал ранее Бердыев.

Ранее по теме: Нападающий «Ростова» Сердар Азмун привлек внимание английского «Сток Сити»