Пермь, 17 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Многодетные семьи Пермского края смогут получать не только земельные участки, но и квартиры. Депутаты Законодательного собрания 17 ноября поддержали инициативу губернатора Виктора Басаргина расширить меры поддержки многодетных семей — предоставлять им квартиры взамен земельного участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы края.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» краевые парламентарии утвердили в первом чтении. Он принят в целях расширения возможностей для удовлетворения потребности многодетных семей в улучшении жилищных условий и содействия стимулированию жилищного строительства на территории Пермского края.

По словам министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николая Гончарова, такая альтернатива расширит права многодетных семей на улучшение жилищных условий. Согласно документу, строительные компании без проведения торгов смогут получать земельные участки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов под строительство многоквартирных домов, часть квартир в которых предоставят многодетным семьям, поставленным на учет для бесплатного предоставления земельных участков. Получить квартиры многодетные семьи смогут при наличии письменного согласия всех совершеннолетних членов семьи. Процедуру передачи квартир многодетным семьям утвердят в соответствующем порядке постановлением краевого правительства.

Стоит отметить, в августе 2016 были расширены возможности предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков. Муниципалитетам разрешили предоставлять участки меньшей площадью, которые в основном расположены в сложившейся застройке и имеют необходимую социальную и инженерную инфраструктуру.

Добавим, что 15 ноября на заседании комитета по социальной политике Заксобрания Пермского края депутаты рассмотрели 25 вопросов повестки дня. Вопрос о предоставления многодетным семьям в собственность жилых помещений в многоквартирных домах взамен предоставления в собственность земельных участков вызвал активное обсуждение.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате краевого парламента, по итогам обсуждения принято решение о длительном сроке подачи поправок — до 1 февраля 2017 года с рекомендацией правительству провести круглый стол на данную тему.