Калининград, 17 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Калининградские таможенники обнаружили в стройматериалах 4 тонны овощей и фруктов из Польши, Бельгии, Италии и Испании. Как сообщили сегодня, 17 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе таможни, груз — 21 тонна минерально-ватной плиты — прибыл в Калининград из Московской области транзитом через Литву.

Koblt.customs.ru Фрукты были спрятаны в фуре за минплитами

В ходе проведения таможенного досмотра выяснилось, что в грузовике находится незаявленный в документах, а также запрещенный к ввозу на территорию Таможенного союза товар.

В итоге из фуры изъято:

— 2498 кг хурмы (страны выращивания Испания, Италия);

— 919 кг томатов (Польша);

— 668 кг мандаринов (Польша), а также клубника (Бельгия), руккола и салат (Италия).

Общий вес брутто данного товара составил 4099 кг, уточнили в ведомстве.

Запрещённый к ввозу товар отправлен на уничтожение.

Koblt.customs.ru Хурма, изъятая калининградскими таможенниками

ИА REGNUM уточняет, что в Калининградской области с начала 2016 года было уничтожено 166 тонн санкционной продукции.