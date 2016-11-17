Калуга, 17 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум.

На заседании сессии регионального парламента, которое состоялось 17 ноября в Калуге, депутаты рассмотрели 15 вопросов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области На заседании сессии калужского областного парламента

На заседании присягу депутата Законодательного собрания принял Виктор Гриб, которому передан депутатский мандат бывшего спикера областного парламента Николая Любимова, ставший вакантным после его избрания в Государственную думу России. Виктор Гриб являлся главой Жуковского района, работал в должности генерального директора, а также главного конструктора АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт».

В рамках заседания депутаты Законодательного собрания области поддержали инициативу, согласно которой меры наказания за нарушение несовершеннолетними так называемого «комендантского часа» будут регулироваться не региональным, а федеральным законодательством. По данному вопросу председатель комитета по законодательству областного парламента Алексей Слабов пояснил коллегам: «В настоящее время данное правонарушение квалифицируется по статье 5.35 «Кодекса об административных правонарушениях РФ», речь в которой идет о недобросовестном выполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Поскольку такая норма уже есть в федеральном законе, субъекты РФ не могут регулировать эти правоотношения».

Комментируя принятое решение, первый заместитель председателя Законодательного собрания области Виктор Бабурин заявил: «В данном случае речь не идет об отмене так называемого закона о «комендантском часе». Более того, на особом контроле закон, ограничивающий время нахождения подростков в общественных местах без сопровождения родителей. Закон направлен на их защиту, на то, чтобы оградить детей от пагубного влияния, хулиганства, алкоголя, наркотиков и реально работает».

«Статистика говорит, что произошло сокращение преступлений, направленных против детей. Теперь ответственность за нарушение данного закона определяется федеральным законодательством», — подчеркнул Бабурин.

Депутаты также приняли закон, смягчающий механизм возврата со штрафных стоянок транспорта, эвакуированного за нарушение правил дорожного движения. Сейчас вернуть задержанный автомобиль можно, возместив расходы на его перемещение и хранение. Принятый документ предусматривает возврат транспортного средства после оплаты штрафов за нарушение, повлекшее задержание. Соответственно «услуги» эвакуатора можно будет оплатить позднее. Кроме того, теперь тариф на перемещение и хранение будет рассчитываться в соответствии с едиными методическими указаниями, учитывающими максимальную массу, габариты, категорию транспортного средства.

На заседании парламентарии приняли закон, продлевающий на 2017 год право пожилых людей на получение компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт. Напомним, что одиноко проживающие неработающие пенсионеры, достигшие 70 лет, получают компенсации в размере 50% от сумм, уплаченных за капитальный ремонт, достигшие 80 лет — в размере 100%.