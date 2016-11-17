Москва, 17 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. «Второго такого испытания, как год назад, когда Турцией был сбит российский самолет, российско-турецкие отношения могут не пережить», — отметил на Международной конференции в ИА REGNUM эксперт Фонда стратегической культуры, научный сотрудник Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-Поволжья ИВ РАН Андрей Арешев. — Должна быть максимальная уверенность в том, что со стороны Турции не будет всажен нож в спину той антитеррористической кампании, которую ведет Россия в Сирии».

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Относительно неоосманизма Турции — чему посвящена нынешняя конференция — эксперт отметил, что «он имеет глубокий исторически-мотивированный характер».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Арешев

«В частности, относительно таких городов, как Мосул и Алеппо. По разным источникам, на севере Ирака создано до 10 опорных пунктов турецких вооруженных формирований, которые могут сыграть роль в переделе государственных границ. Мы не знаем, что будет, когда затяжной штурм Мосула закончится. То, что касается Алеппо, то мы видим операцию турецких вооруженных сил «Щит Евфрата», которая в отличие от того, что предпринимала Турция в начале года, вселяет оптимизм и не должна привести к конфликту с РФ», — отметил Андрей Арешев.

Говоря об отношениях Турции с Евросоюзом, эксперт отметил, что не склонен всерьез воспринимать антитурецкую европейскую риторику.

«Я бы не преувеличивал антитурецкую европейскую риторику. Это пустое сотрясение воздуха, — заметил он. — И европейцы, и американцы будут с Турцией сотрудничать. Связи крепкие». Что касается турецких политиков, то они «будут использовать все возможности для усиления позиций Турции на Ближнем Востоке, а здесь важен диалог со всеми партнерами», — заявил Андрей Арешев на международной конференции в ИА REGNUM.

Напомним, что ситуация в Сирии (Алеппо), Ираке (Мосул) и на востоке Турции в свете современной внешней политики Анкары стала предметом дискуссий на Международной конференции по Ближнему Востоку. Она проходит в пресс-центре ИА REGNUM. В обсуждении участвуют эксперты из России, Армении, Израиля, Ирака, Ирана, Сирии и Турции. В центре внимания — неоосманская политика Турции.

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