Тбилиси, 17 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 18 ноября утром посетил совместный с НАТО центр учений и оценки в Крцаниси, где проходят учения «НАТО-Грузия 2016». Вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили президент ознакомился с ходом учений.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили выступает в центре учений и оценки в Крцаниси

Он обратился к военнослужащим и подчеркнул значение сотрудничества с альянсом и данных учений, которые, по оценке Георгия Маргвелашвили, еще больше усиливают обороноспособность страны и служат целям глобальной стабильности.

«Грузия как страна, имеющая очень ясный и четкий взгляд на стабильность и безопасность, еще раз доказывает, что является ответственным партнером. Партнером, который способен как делом, так и позицией зафиксировал свою готовность к углублению глобальной безопасности. Мы хотим утвердить обороноспособность нашей страны, чтобы принести больше мира, больше стабильности. Утверждение и углубление нашей обороноспособности ни в коей мере не направлено против кого бы то ни было, оно направлено к большей стабильности и миру», — заявил президент.

Обращаясь к грузинским военнослужащим и всем, кто прибыл в Грузию для участия в этих учениях, Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что центр, в котором проходят учения, служит именно миру и стабильности.

По информации министерства обороны Грузии, учения «НАТО-Грузия 2016» официально открылись 10 ноября. В них вместе с грузинскими военными принимают участие офицеры 13 стран — членов и партнеров альянса (250 военнослужащих из Турции, Латвии, Литвы, Нидерландов, Румынии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Словении, Великобритании, США, а также Украины и Македонии). Учения проводятся в Грузии в рамках «существенного пакета» НАТО.