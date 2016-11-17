Тамбов, 17 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В 2016 году в Тамбове было отремонтировано более 180 тысяч квадратных метров дорожного покрытий. Об этом заявил глава городской администрации Юрий Рогачев, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Dmitry9568 Тамбов

По словам главы города, в этом году в городе приступили к капитальному ремонту улицы Пролетарской. Сейчас здесь отремонтирована часть дороги и открыт проезд для транспорта в районе моста.

«На сегодня к этой задаче мы только подошли. Огромное количество улиц, переулков, дворовых территорий и подъездов к ним. Хочу сказать одно, если процесс этот, а он у нас интенсивно идет, мы с вами через 1,5−2 года получим город абсолютно в другом виде», — цитирует пресс-служба главы администрации Тамбова.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года депутаты Тамбовской городской думы признала работу мэрии по содержанию и ремонту дорог в 2015 году неудовлетворительной. К слову, в 2015 году на дороги в городе было выделено 195 млн рублей. Юрий Рогачев пообещал тогда выполнить работы «на очень высоком уровне».