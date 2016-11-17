Москва, 17 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Полнолуние 14 ноября, наблюдавшееся за три дня до максимума метеорного потока Леониды, не позволит москвичам и жителям других регионов полюбоваться самым ярким звездопадом осени. Свет Луны остается довольно ярким и затмит собой метеоры, сообщает пресс-служба Московского планетария.

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Метеорный поток Леониды, кажущийся источник которых находится в созвездии Льва, наблюдается с 6 по 30 ноября, достигая максимума в ночь с 17 на 18 ноября. Метеоры движутся по ночному небу со скоростью до 70м/с, оставляя яркие цветные следы.

Поток Леониды связан с кометой Темпеля-Туттля, которая обращается вокруг Солнца за 33 года. Каждые 33 года метеорный поток особенно интенсивен. Ближайшее такое явление случится только в 2031 году.