Дегтярск, Свердловская область, 17 ноября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Свердловской области Ревдинский городской суд приостановил работу конкурсной комиссии по избранию главы городского округа. С соответствующим заявлением обратился заместитель градоначальника Сергей Логиновских. Он оспаривает формирование муниципальной части конкурсной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

George Hodan Суд

В настоящий момент полномочия действующего главы Дегтярска Игоря Бусахина истекли. Выборы градоначальника в Дегтярске проходят по «советской» системе. Сначала на рассмотрение конкурсной комиссии, формируемой из кандидатур предложенных органами местного самоуправления и областными властями в равной доле, соискатели на пост главы городского округа вносят свои кандидатуры. А после того как комиссия утверждает кандидатов, за них голосуют депутаты городской думы.

Напомним, что ранее депутаты городской думы заменили двух членов муниципальной части комиссии. Дело в том, что они в своё время были предложены Игорем Бусахиным. А так как он оказался в числе восьми претендентов на должность градоначальника, то депутаты городской думы усмотрели «конфликт интересов». Вместо выведенных людей в комиссию были приняты два представителя общественных организаций.

«Заседание комиссии должно было состояться ещё 11 ноября. Но Сергей Логиновских обратился с заявлением в суд о том, что якобы нарушены его права. Тогда как он на первом этапе работы комиссии, как и остальные семь кандидатов был допущен к конкурсу. В итоге суд приостановил деятельность комиссии», — сообщил депутат городской думы Дегтярска Даниэль Марголис.

По его словам, прямо сейчас ожидается судебное заседание, на котором будет рассматриваться исковое заявление. «Позиция заявителя имеет слабую аргументацию, тогда как городская дума действовала в рамках полномочий, как орган местного самоуправления. Наши позиции в этом споре сильны и мы рассчитываем, что по решению суда комиссия продолжит работу в утверждённом на данный момент составе», — сообщил депутат.