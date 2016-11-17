Москва, 17 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по образованию опровергли информацию ряда СМИ о том, что инициируется внесение поправок, которые разрешат выступать учредителями акционерных обществ (АО) или обществ с ограниченной ответственностью лицам (ООО), достигшим 14 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. «Информация не соответствует действительности», — отметили в комитете.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Комитет лишь выступил с предложением инициировать дискуссию по вопросу расширения возможности трудоустройства молодежи, отметили в комитете.

Также, по сообщениям СМИ, предлагалось освободить работодателей от оплаты медосмотра несовершеннолетних и упростить процедуру расторжения трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя

Отметим, что сейчас нормы законодательства позволяют регистрировать ОАО или ООО с 16 лет, но с согласия родителей.