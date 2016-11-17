Новосибирск, 17 ноября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Новосибирске почти два десятка домов остались без полноценного отопления и горячей воды. По данным муниципального портала, под отключения попали 11 домов в Ленинском районе и восемь домов в Дзержинском районе. При этом, только два дома отключены из-за аварийного дефекта трубопровода. Остальные отключены «планово»: в Ленинском районе — из-за ухудшения параметров отопления, в Дзержинском — из-за ремонтных работ на водопроводе. Завершить работы планируется к 21:00 местного времени сегодня, 17 ноября. Большинство домов отключили еще утром. Жильцы говорят, трубы чуть теплые. При этом температура воздуха в областном центре на 18 часов местного времени опустиласьуже до — 25 °C. Утром термометр показывал — 30°C…-32°C, в пригороде до — 36 °C, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Josh Wedin Батарея отопления

О том, что в период с 15 по 20 ноября в Новосибирской области ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха от — 30 °C до — 35 °C, еще вначале недели предупредили синоптики.

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Завтра, 18 ноября, по данным Гидрометцентра, сохранится аномально холодная погода с температурой −30…−35°C, местами ожидаются морозы до — 40 °C.