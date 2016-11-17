Севастополь, 17 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Арест бывшего министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева — это «президентский удар по ключевой фигуре либерального блока». Об этом в Севастополе 17 ноября заявил журналистам общественный деятель Александр Проханов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Арест и, может быть, устранение из политики и экономической жизни такой ключевой фигуры либерального экономического блока,… который казался незыблемым, особой «черной церковью» — это удар, который нанесен из Кремля», — сказал Проханов, комментируя арест министра.

Он добавил, что считает либеральный блок «главным тормозом нашего русского национального развития». «Экономический блок — это та пуповина, тот пылесос, через который высасываются все ресурсы России и вся энергия», — уверен Проханов.

«Александр Проханов, как поэт, прибегает к метафорам, — уточнил советник президента Сергей Глазьев. — В действительности — это эпизод, который никакого отношения к президенту Российской Федерации не имеет. Этот вопрос лучше перенаправить к Следкому и прокуратуре».

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе 17 ноября открыта экспертная площадка — отделение «Изборского клуба».

О задержании министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева стало известно 15 ноября. По данным следствия, чиновник был задержан при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Ему предъявлено обвинение во взятке с вымогательством, и он находится под домашним арестом.

Вечером 15 ноября президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности главы министерства «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен замминистра Алексей Ведев.