Москва, 17 ноября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Рубль растет благодаря повышению цен на нефть, которые, в свою очередь, растут на ожидании встречи ОПЕК, считает ведущий аналитик «Аналитика Онлайн» Владимир Чернов. Чем ближе эта дата, тем больше спекуляций на тему договоренностей появляется в СМИ, что также оказывает поддержку нефтяным ценам. Ведь совершенно очевидно, что абсолютно всем экспортерам выгодно повышение цен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, евро и доллар

«До конца ноября российская валюта наверняка будет расти. Далее уже все будет зависеть от итогов встречи. Техническая картина рубля на сегодняшний момент такова: в паре доллар/рубль наиболее вероятным сейчас видится снижение в район 62−63. А в паре с евро снижение котировок можно ожидать даже и в район 67 рублей, поскольку единая европейская валюта еще и сама дешевеет практически ко всем мировым», — пояснил Чернов.

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«Рекомендуется делать ставку на рост американского доллара и переводить рубли в районе 62−63 именно в эту валюту, так как USD до середины декабря будет дорожать на ожиданиях повышения процентной ставки. Прибыль по этим покупкам следует фиксировать на отметке 67.50, которую Минфин РФ заложил как среднегодовой курс рубля на ближайшие три года», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 ноября Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро к рублю. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 1,01 рубля и составил 64,54 рубля. Курс евро к рублю упал на 1,38 рубля — до 69,24 рубля. Цена на нефть марки Brent составляет $46,56 за баррель.