Москва, 17 ноября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. «Дело Улюкаева» не связано со стремлением руководства страны изменить экономическую политику. Об этом 17 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вряд ли задержание господина Улюкаева может как-то ассоциироваться с изменениями в экономической политике. Тем более вопросы стратегического развития страны так или иначе находятся в компетенции главы государства», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь не идёт о какой-либо «атаке» со стороны руководства страны: «Господин Улюкаев обвиняется в получении взятки, то есть в коррупции, признать его виновным может только суд, но действия ведутся в рамках целенаправленной политики по борьбе с коррупцией».

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд постановил поместить Улюкаева под домашний арест.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».