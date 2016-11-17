Москва, 17 ноября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), которую обвиняют в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), допросили 17 ноября в Московском окружном военном суде. Об этом сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

В ходе судебного заседания девушка рассказала, что после возвращения домой из Турции она написала своему молодому человеку (вербовщик) о готовности вновь поехать на встречу с ним.

«Когда Саматов спросил меня, поеду ли я к нему снова, я ответила «да», — рассказала подсудимая.

При этом студентка добавила, что она писала молодому человеку под диктовку сотрудников российских спецслужб.

«Я писала ему то, о чем меня просили, но ставила смайлики от себя», — добавила Иванова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студентка МГУ Караулова пыталась бежать в Сирию, где она собиралась, по версии следствия, вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Молодая гражданка Российской Федерации (РФ) была задержана при пересечении турецко-сирийской границы в октябре 2015 года.

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