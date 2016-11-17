Санкт-Петербург, 17 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Единороссу и главе муниципалитета Колпино Вадиму Иванову, подозреваемому в разбойном нападении и грабеже, поступали угрозы от неустановленных лиц. Об этом сообщил его брат Игорь Иванов, председатель только что созданного движения «Колпино за Вадима Иванова», передает сегодня, 17 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

Kolpino-mo.net Вадим Иванов поздравляет медицинских и социальных работников. 20 июня 2016

По словам Игоря Иванова, его родственник, который до сих пор находится в следственном изоляторе, считает собственное задержание «огромной провокацией», политическим заказом, связанным с «подрывом муниципальной власти». При этом Игорь Иванов не подтвердил, что, по мнению его брата, его арест связан с конфликтом с секретарем петербургской «Единой России», спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. «Не могу сказать, следствием какого конфликта и с кем явился арест. Мой брат считает это дело политическим. С чем оно связано, кто выступил инициатором — следствие должно разобраться и дать адекватную оценку», — полагает Игорь Иванов. «Не могу сказать, что наблюдал какие-то конфликты в последнее время между моим братом и Вячеславом Макаровым. Но мы не можем отрицать никаких версий», — добавил он.

Игорь Иванов также заявил, что его брату поступали некие «угрозы» как до, так, вероятно, и во время и после парламентских выборов, которые состоялись 18 сентября. Вадим Иванов баллотировался в ЗакС от «Единой России», но не прошел в парламент. Уже через 10 дней его задержали. Характер угроз Игорь Иванов прояснить не смог. «От кого они поступали, я не знаю. Когда брат сообщил мне об этом, он добавил, что, мол, это политика, я сам разберусь», — сказал Игорь Иванов.

Секретарь политсовета Колпинской местной муниципальной организации «Единой России» Николай Черниенко сообщил, что Вадима Иванова не собираются исключать из партийных рядов, пока не будет доказана его виновность, в чем сам Черниенко сомневается. Адвокат Вадима Иванова Александр Голованов продолжит добиваться отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, которую он считает чрезмерной. Голованов отметил, что одним из аргументов следствия за помещение Иванова в СИЗО стала возможность главы муниципалитета, пользуясь своими властными полномочиями, узнать о способах ведения расследования и помешать следствию.

При этом, обратил внимание Голованов, только что министра экономического развития Алексея Улюкаева поместили под домашний арест. «То есть, чиновник первого класса, а именно министр, не может обладать знаниями о расследовании и оказать давление на следствие, а главе муниципалитета обязательно необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей», — пояснил Голованов. Он добавил, что в течение двух месяцев с Ивановым не проводят никаких следственных действий. При этом Вадим Иванов пока не собирается складывать с себя полномочия главы МО «Колпино».

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая петербурженка Татьяна Сорокоумова узнала, что ее сестра планирует перевезти из Москвы около 50 тыс. долларов. СК утверждает, что Сорокумова решила ограбить сестру, ее подельниками выступили Дмитрий Большаков, Антон Василенко и Вадим Иванов. Около 23:00 4 октября 2003 года, считает СК, Василенко и Иванов напали на женщину на лестнице одного из домов по улице Маршала Захарова, угрожали ей пистолетом, избили ее и ее знакомого, а также похитили более 1,4 млн рублей. Ранее Большаков, Василенко, Сорокоумова были осуждены к различным срокам лишения свободы. Именно Большаков в 2013 году дал показания, которые привели к возобновлению уголовного дела и аресту Иванова.