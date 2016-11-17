Тбилиси, 17 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил первое заседание новоизбранного парламента девятого созыва на 12:00 часов 18 ноября. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующее распоряжение за номером № 17/11/01 Георгий Маршвелашвили издал 17 ноября.

Parliament.ge Зал заседаний грузинского парламента

«В соответствии со статьей 51-й Конституции Грузии, первое заседание новоизбраного парламента Грузии пройдет в 12:00 часов 18 ноября», — говорится в подписанном президентом документе.

ЦИК Грузии утвердил итоговый протокол выборов на заседании 16 ноября, после чего он был опубликован в законодательном вестнике Грузии. Как заявила журналистам председатель ЦИК Тамар Жвания, согласно статьи 120-й регламента парламента Грузии, первое заседание новоизбранного законодательного органа должно пройти не позднее чем в течение 20 дней после второго тура выборов. А так как второй тур проходил в Грузии 30 октября, крайний срок созыва первого заседания — 19 ноября.

Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли 8 октября, а в 50 мажоритарных округах 30 октября состоялся второй тур выборов. Одновременно с парламентскими проходили выборы Верховного совета Аджарии, промежуточные и внеочередные выборы в местные органы власти.