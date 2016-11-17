Москва, 17 ноября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В ходе подписания указа об увольнении Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития президент РФ Владимир Путин не нарушал законодательство. Об этом 17 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей улюкаев

«Никаких нарушений нет. По закону назначение и увольнение министров производится главой государства, что и было сделано», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле пока не знают, кто будет новым министром экономического развития: «Не определились».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что президент РФ уволил Улюкаева с нарушением законодательства, поскольку в документе отсутствует ссылка на представление к увольнению со стороны главы правительства.