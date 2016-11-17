Горно-Алтайск, 17 ноября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайская строительная компания» Вячеслава Борщева в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Алтай.

Gorno-altaisk.info Недостроенный дом по ул. Чаптынова, 34/1

Борщев обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и в преступлении по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

По версии следствия, с 2014 по 2015 годы Борщев совершил мошенничество при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного в Горно-Алтайске по улице Чаптынова 34/1, похитив более 110 млн рублей средств дольщиков. Определением арбитражного суда в сентябре 2015 года в отношении указанного общества введена процедура банкротства, в ходе которой Борщев скрыл бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность организации.

В ходе расследования уголовного дела Борщева допросили в качестве подозреваемого и задержали.

Учитывая социальную значимость данного вопроса, следователи намерены принять исчерпывающие меры, направленные на восстановление законных прав обманутых дольщиков.

По данным местных СМИ, в декабре прошлого года ГАСК была признана банкротом, в деле участвуют более 150 кредиторов, в том числе люди, заключившие с компанией договоры долевого строительства или договоры займа. Долги компании составляют сотни миллионов рублей. В конкурсную массу входит в частности девятиэтажный недостроенный дом по ул. Чаптынова в Горно-Алтайске. Решения проблемы дольщиков пока не найдено, один из вариантов — создание жилищно-строительного кооператива, который достроит дом.