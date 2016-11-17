Ташкент, 17 ноября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Наблюдатели от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества приступили к работе в Узбекистане в преддверии грядущих президентских выборов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЦИК Узбекистана.

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«Принято постановление об аккредитации наблюдателей от миссий Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Всемирной ассоциации избирательных органов, Организации исламского сотрудничества», — отметили в ЦИК.

В частности, аккредитацию получили 26 наблюдателей от СНГ и 13 наблюдателей от ШОС. Миссии наблюдателей возглавляют исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генсек ШОС Рашид Алимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ташкент прибыли эксперты миссии по оценке потребностей (МОП) во главе с начальником Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Александром Шлыком.

1 ноября наблюдение за выборами президента Узбекистана начала миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ во главе с Йоханом Петером Трауготтом Тейлером состоит из 28 так называемых долгосрочных наблюдателей и 250 краткосрочных наблюдателей.

Краткосрочные наблюдатели приступят к работе 2 декабря 2016 года.

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря.

Напомним, Ислам Каримов, первый президент Узбекистана, руководивший страной 25 лет, умер 2 сентября на 79-м году жизни. Смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения головного мозга в связи с перенесенным инсультом.

В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев, который по Конституции должен был взять на себя исполнение обязанностей президента Узбекистана, отказался от этого права в пользу главы правительства страны Шавката Мирзиёева.

Свое решение Юлдашев аргументировал тем, что «у него нет достаточного опыта в управлении государством, и в интересах народа парламенту лучше было бы рассмотреть вопрос кандидатуры премьер-министра страны Мирзиёева».

В ходе голосования кандидатуру Мирзиёева поддержали 100% присутствующих: 147 депутатов нижней палаты парламента и 94 сенатора.

Съезд Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) затем утвердил Шавката Мирзиёева своим кандидатом на выборах главы государства.

В ЦИК Узбекистана для участия в выборах президента поступили необходимые документы еще от трех политических партий республики.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» — Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.