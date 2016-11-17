Москва, 17 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В России за девять месяцев 2016 года в результате экспертизы проектно-сметной документации было сэкономлено 187,8 млрд рублей бюджетных средств на капстроительство. Об этом заявил глава Минстроя России Михаил Мень на Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы, сообщили в министерстве.

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Если в 2015 году в результате деятельности государственных экспертов было сэкономлено почти 500 миллиардов рублей, то за 9 месяцев 2016 года только в Главгосэкспертизе России общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, составило 187,815 млрд. рублей (или 18% от первоначальной сметной стоимости). За тот же период Главгосэкспертизой России было выдано 3906 заключений, а общая заявленная сметная стоимость составила 1043,642 млрд рублей.

«Сегодня, когда поставлена задача эффективно использовать государственные средства, деятельность государственной экспертизы приобретает особую — материальную ценность, которая выражается в сэкономленных сотнях миллиардов рублей бюджетных средств», — подчеркнул министр.

Кроме того отмечено, что в настоящее время реализуется целый ряд решений, направленных на повышение эффективности капитальных вложений при строительстве за счет средств бюджетов всех уровней и государственных компаний. «Здесь одним из приоритетных направлений является отбор проектов повторного применения с наиболее оптимальным соотношением стоимости и характеристик объектов капитального строительства. Систематизированный свод сведений о таких проектах в настоящее время содержится в реестре типовых проектов», — Мень.

При этом в самое ближайшее время на смену реестру типовой проектной документации придет реестр экономически эффективной документации. Новый реестр будет качественно отличаться от своего предшественника и широким спектром проектов и удобством использования.

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Напомним, в настоящее время во всех субъектах РФ проводится предварительный отбор в реестр квалифицированных подрядных организаций. В будущем к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов будут допущены только включенные в реестр организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России капитальный ремонт должен быть проведен в 40 тысячах многоквартирных домов, в которых проживают 7 млн человек. Объем работ составляет около 140 млн кв. метров.

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