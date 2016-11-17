Омск, 17 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Romi Мусор

Мусор «под контролем»

Комитет омского горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта рассмотрел вопросы, связанные с организацией деятельности по обращению с отходами потребления на территории города, сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте.

С января 2017 года вступают в силу изменения в отдельные положения Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». По словам вице-мэра Сергея Фролова, непосредственно деятельность по обращению с отходами в Омской области должен осуществлять региональный оператор, выбираемый на конкурсной основе, а также операторы, с которыми он заключает соответствующие договоры.

Однако законодательная база, осуществляющая перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Омской области, отсутствуют. Также он отметил, что нормативные акты, регулирующие процедуру выбора операторов по обращению с отходами, утверждающие правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО и порядок проведения торгов на оказание услуг по сбору и их транспортированию на территории Омской области, до настоящего времени не приняты. Ситуация остается неопределенной, сделал вывод Сергей Фролов.

К полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с отходами относится участие в организации этой деятельности, так как у муниципалитета есть соответствующая техника и полигоны. Власти не исключают возможность, что отдельные положения федерального закона вступят в силу только через год, в связи с тем, что законопроект, изменяющий сроки, находится на рассмотрении в Думе. «Если такое решение будет принято, то будет перенесен срок и исключения по уборке ТКО из содержания жилья в коммунальные услуги еще на год», — подчеркнул Фролов.

Кроме того, депутатов заинтересовало, будет ли плата взиматься с человека или с квадратного метра (зависеть от площади квартиры). Председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Олег Голубев пояснил, что комиссия склоняется к тому, чтобы взимать плату с человека. Голубев добавил, что омичи настаивают на том, что «мусор производят не метры, а человек».

Депутат Евгений Аронов поинтересовался, как поступить в случае, если количество прописанных и проживающих в квартире людей разное. На вопрос, как определить, сколько людей проживает в квартире, Олег Голубев ответил, что «это работа сложная, но вести ее можно».

Вице-мэр Сергей Фролов рассказал о полигонах, которые остаются в ведении муниципалитета. По его словам, существует территориальная схема по обращению с отходами: «Ленинский и Кировский полигоны работают как площадки по накоплению, Советский — как площадка захоронения. Но по Советскому мы ждем решения суда. У нас все готово для того, чтобы на Ленинском и Кировском полигонах организовать переработку мусора, а на Советском — захоранивать «хвосты».

На вопрос депутатов, нет ли в городе чрезвычайной ситуации, представитель мэрии заверил, что «сейчас все находится под контролем, а дальше все будет зависеть от решения Арбитражного суда».

Что касается программы по раздельному сбору мусора, пока она запущена как эксперимент. Спикер горсовета Галина Горст считает, что контейнеры по сбору мусора выгружаются нерегулярно: «Наверное, необходимо рассмотреть конструкцию контейнеров. Те из них, которые с бумагой и картоном — переполнены, а с металлом стоят пустые. Необходимо также проводить работу с населением, информировать о необходимости раздельного сбора мусора».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области ежегодный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения и предприятий, не сдающих государственные формы отчетности, составляет 1,2 млн тонн. Наибольший объем ТКО (0,6 млн тонн) образуется в Омске.

«Чрезвычайная ситуация с бюджетной обеспеченностью»

На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам омского горсовета сегодня, 17 ноября, рассмотрели проект бюджетам Омска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Как сообщает «Вечерний Омск», за предложение рекомендовать городскому совету принять на ближайшем заседании проект бюджета-2017 в первом чтении проголосовало лишь два члена комитета. Для принятия решения этого не хватило.

Перед голосованием слова взяла вице-мэр Омска Инна Парыгина. Она «попросила депутатов с особой ответственностью отнестись к этому вопросу». По ее словам, город не сможет рассчитывать на федеральные субсидии и минимальные процентные ставки по кредитам, если не будет принят бюджет на 2017 год. Однако даже эти доводы не убедили большинство депутатов, проголосовавших против проекта решения.

По мнению председателя комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета Юрия Федотова, в городе чрезвычайная ситуация с бюджетной обеспеченностью. «Чтобы сохранить муниципальный транспорт, потребуется порядка 800 млн рублей на дотации, а в бюджете города закладывается 250 млн рублей. Когда вместо 800 предлагается 250 миллионов, естественно, у депутатов возникают вопросы. За счет чего покрывать эту разницу, за счет имущества, продажи автобусов?», — спросил Федотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в горсовете прошли публичные слушания по проекту бюджета Омска на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. По словам Инны Парыгиной, доходы городского бюджета на 2017 год запланированы на уровне 13,5 млрд рублей, расходы — 14,3 млрд рублей.

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Две выставки в год

Представительство Эрмитажа в Омске должно открыться в 2019 году.

Как передает ГТРК «Омск», на строительстве объекта побывал заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов.

«Сделано очень много черновой работы, которая, может быть, не видна снаружи, но подведены коммуникации, укреплены колонны, стены, фундамент. Что касается инженерного обеспечения здания — специальные системы освещение, безопасности — все это проектом предусмотрено. Я думаю, я еще не раз приеду, когда начнем монтировать оборудование. Предусмотрены все современные системы, которые существуют», — отметил Богданов.

Добавим, представительства Эрмитажа уже действуют в Выборге, Казани, а также в Италии и других странах. Омск станет первым представительством музея за Уралом.

По словам Алексея Богданова, Государственный Эрмитаж будет делать в Омске по две выставки в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» было подписано в декабре 2013 года. Ранее планировалось, что особняк в Омске для центра «Эрмитаж-Сибирь» будет готов к 300-летию города (август 2016 года — прим. ИА REGNUM ). Однако, по сообщениям местных СМИ, этим планам было не суждено осуществиться из-за недобросовестных подрядчиков.

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