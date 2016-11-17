Москва, 17 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Для работающих пенсионеров предлагается восстановить индексацию пенсий с 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В 2016 году правительством и Госдумой было принято решение об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам. «Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров», — отмечают авторы законопроекта.

Такой подход приводит к тому, что пенсионеры работают «нелегально», чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета, отмечают депутаты. «Соответственно, происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов. Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом», — констатируют парламентарии. В связи с этим законопроектом предлагается вернуться к индексации по инфляции как страховой пенсии, так и фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам.

Общий размер дополнительных денежных средств на индексацию пенсии и фиксированной выплаты для работающих пенсионеров составит порядка 10,3 млрд рублей, подсчитали авторы законопроекта.

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 года, в России насчитывалось 15,259 млн работающих пенсионеров. Однако в докладе Счетной палаты РФ об исполнении бюджета приводится информация о резком сокращении числа работающих пенсионеров за I квартал 2016 года до 9,6 млн человек, приводят данные депутаты.