Москва, 17 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Кремле не опасаются того, что блокировка соцсети LinkedIn будет восприниматься как цензура. Об этом 17 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Yuri Samoilov Блокировка сети

«Нет, опасений нет», — сказал Песков.

По его словам, Роскомнадзор «действует в строгом соответствии с законом и у соответствующих компаний тоже требует соблюдения российских законов и правил, которые были в соответствии с этими законами введены».

Песков также подчеркнул, что Кремль не будет вмешиваться с ситуацию с LinkedIn: «Нет, не будет».

Напомним, LinkedIn — одна из крупнейших соцсетей для создания деловых связей и поиска работы. Роскомнадзор ранее заблокировал соцсеть в связи с нарушением закона о хранении персональных данных.