Улан-Батор, 17 ноября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Духовный лидер буддистов и лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV 18 ноября прибудет в Монголию. Это девятый визит Далай-ламы в страну. Планируется, что он проведет службу-хурал для буддистов Монголии и примет участие в международном форуме «Наука и учение буддизма». Также, по информации монгольских СМИ, во время своего визита Далай-лама выберет нового Богдо-гэгэна.

yeowatzup Зимний дворец Богдо-гэгэна в Улан-Баторе

Богдо-гэгэн — исторический глава буддийской сангхи Монголии, третье, после Далай-ламы и Панчен-ламы, лицо в тибетском буддизме. В 1991 году девятым Богдо-гэгэном официально провозгласили тибетского ламу Джампэл Намдрола, объявленного перерождением восьмого Богдо-гэгэна Джебцзундамбы, известного также как Богдо-хан. Гражданство Монголии девятый Богдо-гэгэн получил только в 2010 году, поселился при монастыре Гандантэгченлин в Улан-Баторе, где и прожил до своей смерти в 2012 году. Десятый Богдо-гэгэн до сих пор не избран.

Однако религиозная организация «Новый центр Монгольского буддизма», которая объединяет монгольские монастыри, лам и проводит деятельность по обновлению монгольского буддизма, выразил протест против визита Далай-ламы.

Как отмечает глава организации хамбо-лама Санждорж, один из видных религиозных деятелей Монголии, Далай-лама, выразив намерение выбрать нового Богда-гэгэна, вмешивается во внутренние дела Монголии. Хамбо-лама Санждорж утверждает, что в Монголии до сих пор по закону запрещено выявлять Богдо-гэгэнов.

В ходе пресс-конференции хамбо-лама Санждорж заявил, что визитом Далай-ламы якобы недовольны и соседи Монголии: Россия и Китай. Религиозный деятель также выразил сожаление, что главный центр монгольского буддизма «Гандантэгченлин» пригласил Далай-ламу в такой непростой политический момент.

Напомним, после революции 1921 года в Монголии религия попала под запрет. Массово уничтожались монастыри и культурные ценности буддизма. Политический лидер Хорлоогийн Чойбалсан запретил выбирать в стране новых Богдо-гэгэнов и хутугты (высший титул буддийских лам). После демократической революции 1990 года деятельность буддийских храмов начала возобновляться.