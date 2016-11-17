Ставрополь, 17 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум.



Uralinform.ru Пустая кроватка

В Ставропольском крае женщина ударила своего новорожденного ребенка, после чего он умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия случилась в семье города Новоалександровск Ставропольского края. 4 ноября 25-летняя женщина поссорилась с мужем, после чего ребенок получил травму. Следствие предполагает, что после ссоры женщина ударила рукой по голове своего сыну 15 дней от роду.

Мальчик попал в больницу, но через десять дней умер там.

Судебно-медицинский эксперт исключил все виды падений младенца. Закрытая черепно-мозговая травма была нанесена твердым тупым предметом.

Женщина теперь подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку, повлекшем по неосторожности его смерть. Решается вопрос об аресте женщины.