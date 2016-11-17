Москва, 17 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Информация о заложенной бомбе в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве, где 17 ноября проходит отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в службе безопасности ОКР.

Arsengeodakov Здание ОКР на Лужнецкой набережной

«Сотрудники полиции приезжали из-за пакета, обнаруженного за территорией здания ОКР, — уточнил представитель службы безопасности. — Хозяин сумки нашелся, инцидент исчерпан».

Ранее организаторы конференции сообщали, что 17 ноября неизвестный позвонил на пульт «02» с сообщением о том, что на месте проведения конференции заложено взрывное устройство.

Напомним, что участники конференции Федерации бокса России должны были выбрать нового главу организации, который заменит Бориса Иванюженникова.

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