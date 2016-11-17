Берлин, 17 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что ЕС не может позволить Великобритании сохранить преимущества членства в блоке, без учета тех негативных моментов, которые вызовет Brexit, потому что это может побудить другие страны к выходу из ЕС, сообщает 17 ноября Reuters.

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Во время своего визита в Берлин премьер-министр Франции также предупредил, что после президентских выборов во Франции в 2017 году, страна может столкнуться с попыткой выхода из состава ЕС в случае победы крайне правых.

Напомним, после того, как в Великобритании прошел референдум о выходе из состава ЕС, лидер французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен завила о необходимости последовать примеру Великобритании и провести подобный референдум во Франции и в остальных странах ЕС.

Социологические опросы показывают, что, скорее всего, Ле Пен выиграет первый раунд президентских выборов во Франции в следующем году, но проиграет второй раунд независимо от того, кто будет ее соперником по президентской гонке.