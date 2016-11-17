Париж, 17 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум.



Antoine Bayet Марин Ле Пен

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс назвал 17 ноября «возможной» победу лидера правой партии страны «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года, сообщает Le Parisien.

С таким заявлением глава правительства Франция выступил в Берлине, где он принимает участие в экономическом форуме, организованном еженедельным изданием Süddeutsche Zeitung, на котором чиновник затронул широкий спектр тем ЕС, а также Франции.

Вальса спросили, сможет ли на фоне победы Дональда Трампа к власти во Франции прийти Ле Пен. Премьер-министр отметил, что «это возможно», но добавил, что это «опасно».