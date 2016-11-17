Минск, 17 ноября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Обстановка на Украине сделала непростой ситуацию в Белоруссии. В частности, через границу на территорию республики массово поступает оружие и взрывчатые вещества, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции для российских региональных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, белорусской стороне приходится «грудью закрывать» границу с Украиной, длина которой составляет 1200 км, так как оттуда в страну «потоком идет оружие, взрывчатка». Лукашенко отметил, что такой груз задерживают не только на границе, но и на железнодорожном вокзале Минска.

Он пояснил, что раньше поток оружия шел с запада на восток через страны Прибалтики, Белоруссию и Украину, однако сегодня он перемещается, в основном, через Белоруссию. Это требует значительных усилий и затрат для сохранения безопасности, добавил Лукашенко.