Иваново, 17 ноября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Глава ивановского региона Павел Коньков 16 декабря встретился с тремя фракциями регионального парламента: ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Общение с депутатами было приурочено к рассмотрению главного финансового документа региона, которое состоится на очередном пленарном заседании областной думы на 24 ноября. В текущий момент проект рассматривают комитеты законодательного органа государственной власти.

Ivoblduma.ru Встреча Павла Конькова с Дмитрием Шелякиным

На встрече, прошедшей в правительстве региона, поднимались вопросы поддержки сельского хозяйства, развития малого бизнеса, строительства детских дошкольных учреждений, планов по газификации в сельской местности, реализации наказов избирателей.

Председатель фракции ЛДПР в областном парламенте Дмитрий Шелякин в разговоре с главой региона обратил внимание на вопросы поддержки сельского хозяйства.

В рамках встречи с руководителем фракции КПРФ в областной думе была поднята тема платежей за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования. «На эти цели наш регион направляет порядка 4 млрд рублей в год из своего 27-миллиардного бюджета, и при этом мы фактически оплачиваем за счет работающих жителей лечение тех трудоспособных граждан, часть которых имеет неофициальные источники дохода», — напомнил губернатор. На федеральном уровне проблема платежей за неработающее население известна, работа в этом направлении начата.

Представителей депутатской фракции «Единой России» губернатор также призвал к конструктивной работе над бюджетом. «Надо быть готовыми к повторному рассмотрению закона о бюджете после определения точного размера федеральной дотации», — подчеркнул он.

«Сегодня мы убедились, что все социальные обязательства в 2017 году регион выполнит, и говорить так сегодня у исполнительной и законодательной власти есть все основания», — отметил руководитель фракции «ЕР» Анатолий Буров по итогам мероприятия.

В рамках встречи с губернатором депутаты-единороссы высказали предложение по организации выдачи полисов ОСАГО через многофункциональные центры. Были подняты проблемы газификации, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, льгот для предпринимателей. Члены фракции подняли вопрос об укрупнении поселений, передаче полномочий по решению вопросов местного значения на уровень районов и сокращении штата чиновников.

«Мы, безусловно, продолжим практику встреч с депутатскими фракциями. Ведь даже за самыми малочисленными из них стоят большие группы избирателей, их интересы также должны быть учтены», — отметил Павел Коньков. «Сегодня я убедился, что работа над проектом бюджета на 2017 год идет в правильном русле, а дискуссия носит конструктивный характер. Это показывает и тематика вопросов: несмотря на партийные различия, проблемы, которые волнуют депутатский корпус, схожие, и прежде всего, касаются обеспечения социального благополучия жителей региона».