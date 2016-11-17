Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум.



1ul.ru Пешеход

На трассе в Ростовской области под колёсами рейсового автобуса Scania погибла женщина-пешеход. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 ноября, ранним утром на 1049-м километре М-4 «Дон» в Аксайском районе. Как сообщили ИА REGNUM в дорожной полиции, женщина переходила трассу по «зебре».

По имеющейся информации, водитель автобуса ехал из Москвы в Ростов-на-Дону. Что стало причиной трагедии, выясняют инспекторы ДПС.

Отметим, на Дону ночью температура воздуха уже достигает минусовых отметок. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки мороз будет только крепчать, местами возможен туман, который вызовет гололед, и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать осторожность.

По итогам десяти месяцев 2016 года, на Дону произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки. Аварии унесли жизни семи человек, ранения и травмы получили 47 участников ДТП.

Всего января по октябрь в регионе 4 тыс. 148 аварий, в которых погибло 565 человек, в том числе 127 пешеходов, более 5 тысяч — получили травмы. Причем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно увеличился процент ДТП на пешеходных переходах. Так, за 10 месяцев произошло 256 аварий, что превышает прошлогодний показатель более чем на 80%. Число погибших и травмированных также заметно возросло.