Москва, 17 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В России величина прожиточного минимума за III квартал 2016 года составила на душу населения 9 тыс. 889 рублей, что на 0,7% меньше по сравнению со II кварталом этого года. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения равна 10 тыс. 678 рублям, для пенсионеров — 8 тыс. 136 рублям, для детей — 9 тыс. 668 рублям, сообщили в Минтруда РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как пояснили в министерстве, снижение величины прожиточного минимума вызвано уменьшением стоимости продуктов в составе величины прожиточного минимума на 1,9%. Величина прожиточного минимума в III квартале уменьшается практически ежегодно в результате сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, добавили в ведомстве.

Отмечается, что квартальный прожиточный минимум в целом по России не влияет на объем мер социальной поддержки нуждающихся в ней граждан. Он нужен, главным образом, для мониторинга уровня жизни населения.