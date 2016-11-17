Пекин, 17 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Китайские специалисты объявили, что первый в мире эксперимент по терапии рака легких при помощи геномного редактора прошел успешно. В ближайшее время пациенту введут вторую дозу генетически модифицированных клеток, сообщает издание Nature.

Scienceblog.ru Раковые клетки

В рамках тестирования геномного редактора CRISPR/Cas9 молекулярные биологи попытаются вылечить пациента с неизлечимой формой рака легких. Для этого добровольцу уже ввели первую дозу иммунных клеток, которые благодаря редактору превращаются в «киллеров» раковых клеток.

Как пояснил Лу Ю из госпиталя университета провинции Сычуань в Чэнду, на деятельность иммунных клеток во многом влияет ген PD-1, который не дает им атаковать здоровые клетки. Ранее ученые выяснили, что после удаления или отключения этого гена иммунные клетки приобретают способность атаковать опухоли и уничтожать их изнутри. Таким образом удалось победить рак в организме подопытных животных.

В настоящее время биологи наблюдают за самочувствием пациента, которому ввели модифицированные клетки. После второй инъекции за его здоровьем будут наблюдать шесть месяцев, и в случае удачного эксперимента привлекут еще девять добровольцев.