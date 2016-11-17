Вильнюс, 17 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Еврокомиссия высказала мнение о бюджетах на 2017 год стран еврозоны, в том числе и Литвы. Отмечая, что общественные финансы Литвы ведутся в правильном направлении, Комиссия увидела и определенный риск, касающийся соответствия бюджета на 2017 год требованиям Пакта о стабильности и росте, сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 ноября, в Минфине Литвы.

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Комиссия пока не оценила один из главных элементов бюджета Литвы — издержки осуществления социальной модели, которые можно исключить, если оценивать показатели финансов сектора власти по правилам фискальной дисциплины, установленным в Пакте о стабильности и росте, в свою защиту отмечает Минфин Литвы. Эти издержки в 2017 году составили бы 0,6% ВВП от прогнозируемого дефицита сектора власти в размере 0,8% ВВП.

Но комиссия отмечает, что у Литвы достаточно фискального пространства, чтобы воспользоваться временной оговоркой для того, чтобы достигнуть среднесрочных целей. «Пакт о стабильности и росте предусматривает возможность странам ЕС, которые проводят важные структурные реформы, не включать их издержки при оценке баланса финансов общественного сектора. Литва по этому вопросу уже обращалась в Еврокомиссию, но мы получили ответ, что социальная модель не будет оцениваться, пока новое правительство страны повторно не представит Еврокомиссии проект бюджета на 2017 год и вместе с ним информацию о социальной модели — важной структурной реформе в социальной области и области рынка труда, осуществление которой способствовало бы долгосрочной финансовой устойчивости общественного роста и укреплению потенциального роста экономики, а также сократило бы риск несоответствия требованиям Пакта о стабильности и росте в 2017 году», — утверждает и.о. министра финансов Раса Будбяргите.

Она также отметила, что Еврокомиссия положительно оценивает улучшаемые средства администрирования налогов, к которым прибегла Литва, и подчеркнула необходимость дальше придерживаться ответственной политики бюджета. В опубликованных 9 ноября осенних макроэкономических прогнозах Еврокомиссия прогнозировала экономике Литвы умеренный рост и подчеркнула, что общественные финансы страны управляются в нужном направлении. Предполагаемый в 2017 году дефицит общественных финансов в размере 0,8% ВВП, по мнению Еврокомиссии, соответствует нынешней задаче дефицита, намеченной правительством.

Утверждается, что незначительное увеличение налогов (например, акцизов) и лучшее администрирование налогов по сути искупает доходы, которые бюджет теряет из-за изменений необлагаемого налогом минимума и тарифов социального страхования. Еврокомиссия и Министерство финансов, похоже, прогнозируют структурный дефицит сектора власти: согласно прогнозу Комиссии, он составит 1,4% ВВП, согласно прогнозу министерства — 1,3% ВВП и будет таким же, каким прогнозируется средний структурный дефицит всей еврозоны. Министерство финансов заверяет, что Литва представила Еврокомиссии подробную информацию о социальной модели (структурную реформу социальной сферы и сферы рынка труда) и согласно процедурам попросила оценить ее соответствие Пакту о стабильности и росте. Предполагается, что упомянутая структурная реформа вместе с увеличиваемым необлагаемым налогом минимумом будут способствовать увеличению возможностей роста экономики и сокращению социального неравенства, и таким образом будет выполнена рекомендации Совета Европы о всесторонней реорганизации пенсионной реформы и реформы рынка труда, создавая лучшие условия для трудоустройства.